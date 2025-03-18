◆オープン戦日本ハム５―２巨人（１８日・エスコンフィールド）巨人の高梨雄平投手が日本ハム戦に登板して１／３回６球を投げて無失点に抑えた。２―５の７回２死一塁で平内に代わってマウンドへ。田宮にいきなり３ボールとしたが、最後は遊ゴロに打ち取った。高梨は春季キャンプから２軍で調整を重ねていたが、１軍に合流。合流後初のマウンドで「やっぱり最初のオープン戦が１番緊張するんで。１番緊張しました。この時