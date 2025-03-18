2025年に流行するモノは何か、専門家が大断言する「GetNavi NEXTトレンド」。 今回は、掃除は好きなときに自分の手でしたい、でもメンテは面倒という人に大好評の「ドック付きコードレスクリーナー」と、ドラム式は大きくて置けないという悩みを見事に解消した「小型ドラム式洗濯乾燥機」のトレンドを追う！ 自動でゴミ収集&充電！【ドック付きコードレスクリーナー】 ロボット掃除機でおなじみの「自動ゴミ収