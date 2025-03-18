キャンプの醍醐味といえばやっぱり焚き火。人里離れた自然の中で炎を囲んでの団らんは至福のひととき。でもひとたび山を離れて終えて街に戻ってみると、気になってくるのが衣類に染みついた焚き火のニオイ。自宅に直行するならそこまで問題はないけれど、帰りに観光や買い物を楽しむとなると、周囲にちょっと気兼ねしますよね。そんなシーンでぜひ活用したいのが、アウトドアブランド・asobitoから3月12日登場の「水がいらないGood