◇ナ・リーグドジャース―カブス（2025年3月18日東京ドーム）ドジャースの大谷翔平投手（30）が18日、カブスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場。開幕戦はスペシャルスパイクで試合に臨んだ。今季のメジャーリーグは日本から開幕戦する。注目が集まるドジャースの大谷は足下からファンを魅了した。大谷のスパイクの裏には、愛犬のデコピンのイラストが描かれていた。ファンからは「東京Dも一緒に！」「スパイクも可愛