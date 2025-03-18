モデルで俳優の水原希子、お笑い芸人の友近が18日、都内で行われた『新ブランド「iroha Healthcare」膣ケア＆健康トークイベント』に登壇し、骨盤底筋の動きをエコー動画でチェックした。【全身ショット】美脚スタイル！全身春カラーのピンク衣装で登場した水原希子イベントには、 女性医療クリニックLUNAグループ理事長・関口由紀氏が女性泌尿器科の専門家として登壇。尾骨から恥骨に広がっている菱形のプレート・骨盤底筋の