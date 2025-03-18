ウィル・スミスが20年以上ぶりとなるニューアルバム『ベースド・オン・ア・トゥルー・ストーリー』を今月28日にリリースする。2005年の『ロスト・アンド・ファウンド』を最後に音楽活動から遠ざかっていたウィルは、新作のリリースをインスタグラムで告知。 【写真】ウィル・スミスがアカデミー賞授賞式でプレゼンターを平手打ち！ 「決定！ニューアルバム『ベ