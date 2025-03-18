北海道苫小牧市で2019年、女性をはねて死亡させたとして自動車運転処罰法違反罪に問われた男性被告（63）の控訴審判決で、札幌高裁は18日、執行猶予付き有罪とした一審札幌地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。