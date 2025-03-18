「菊池事件」の第4次再審請求審での証人尋問後に記者会見する京都大大学院の大倉得史教授＝18日午後、熊本市ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、弁護団が申請した供述心理学者の証人尋問が18日、熊本地裁であった。非公開の尋問後の記者会見で、有罪の根拠の一つとされた親族供述は「不自然な変遷があり、実際の体験に基づかない可能性がある」