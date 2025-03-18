記者会見する全国B型肝炎九州訴訟弁護団の小宮和彦弁護士＝18日午後、福岡市集団予防接種の注射器使い回しが原因でB型肝炎を発症し、再発した患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁（新谷晋司裁判長）が和解に向け、発症と沈静化を繰り返す「再々発型」の慢性肝炎患者への新たな救済案を示したことが18日、分かった。原告側によると、国が受け入れの可否を検討する見通し。慢性肝炎患者の救済範囲を巡り、賠償