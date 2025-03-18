小倉優子さんが自身のYouTubeチャンネルに『脱線しまくりましたが笑、鈴木奈々ちゃんと二人のカバンの中身を紹介♪』の動画を投稿。鈴木奈々さんと共にバッグの中身を紹介してくれました！中には持ち歩きコスメを見せてくれる場面も。【関連記事】小倉優子「使いやすい」愛用のプチプラ系アイライナーを紹介■リップアイテム動画内に登場したのはこちら！DIOR/アディクト リップ グロウ 001ピンク 税込4,950円（公式サイトより）