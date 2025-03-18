「milktouch（ミルクタッチ）」が、新商品「へデラヘリックス グリーンヒアルロン6秒クリーム / 6秒パッド」を2025年2月26日（水）に発売した。■クリーム株式会社Coogeeへデラヘリックス グリーンヒアルロン6秒クリーム50ml / \2,970(税込）肌温度が上がると乾燥やベタつき、メイク崩れの原因に。日中の崩れを防ぐには、スキンケアの段階で肌温度を下げることが大切。肌バランスやキメを整え、ベースメイクの仕上がりや持ちが向上