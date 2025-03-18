先月22日、富山市津羽見で住宅を焼いた火事の続報です。 警察はきょう、司法解剖の結果、現場で見つかった遺体は、この家に住む無職の柴田明典さん（77）と判明したと発表しました。死因は焼死としています。柴田さんは1人暮らしで火事のあと連絡が取れなくなっていました。火元は遺体が見つかった2階とみられ、警察が詳しい出火原因を調べています。