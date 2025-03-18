スキンケアブランドYunth(ユンス)が、公式ブランドサイト・ECモール限定で販売していた高保湿乳液「生VCホワイト乳液」を、2025年3月27日(木)より全国のバラエティストアにて発売する。■バラエティストアに登場「生VCホワイト乳液」は、温度や環境の変化などにより、揺らぎやすくごわついたお肌を柔らかくし、みずみずしい透明感*1とうるおいを与える高保湿乳液。Yunthスキンケアシリーズと併用することで、より効果的にスキンケ