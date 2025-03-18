『おげんさんといっしょ ファイナル』（NHK総合）が3月27日午後10時より生放送される。 （関連：サザンオールスターズ、B'z、竹内まりや、星野源……数年ぶりの開催となる2025年注目の大規模全国ツアー） 星野源の冠音楽番組『おげんさんといっしょ』は、意表を突くキャラ設定の“おげんさんファミリー”がハイクオリティの音楽を奏でる異色の音楽番組。2年7カ月ぶり、第7弾の放送となり、今回でフ