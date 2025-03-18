プロ野球独立リーグ石川ミリオンスターズの選手らがシーズン開幕に向け、金沢市内の神社で必勝を祈願しました。18日、尾山神社を訪れたのは、石川ミリオンスターズの監督らスタッフと、新人15人含む34人の選手たちです。監督や選手らは、今シーズンの必勝を祈願し、優勝に向けての決意を新たにしました。岡崎監督「リーグ、グランドチャンピオンシップ優勝、ＮＰＢにドラフトで選ばれる選手を輩出する」岡崎太一監督「去年に続きリ