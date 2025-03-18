韓国ドラマのタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「유미의 세포들（ユミエセポドル）」を訳すと？日韓で大ヒットした韓国ドラマ「유미의 세포들（ユミエセポドル）」を知っていますか？ヒントは、「세포（セポ）」は日本語で「細胞」という意味です。いったい、「유미의 세포&#46308