人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年3月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）今日は落ち込みがち……。ちょっとした買い物で気分転換を。 11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）低調ながら副収入運は◎。週末起業について考えてみよう。 10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）慎重すぎて大