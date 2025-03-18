「カブス−ドジャース」（１８日、東京ドーム）ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが試合前に日米の国歌演奏を行った。クリスタルのピアノで米国国歌を演奏。美しい旋律がドームに響き渡った。日本の「君が代」も演奏され、大谷翔平、鈴木誠也は思いを噛み締めるように直立不動で聴き入り、佐々木朗希は帽子を胸にやった。演奏を終えたＹＯＳＨＩＫＩは胸に手をやり、観客に一礼。演奏後には「Ｆｏｒｅｖｅｒ