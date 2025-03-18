元TBSアナウンサーでタレント、エッセイストの小島慶子（52）が17日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）にコメンテーターとして生出演し、石破茂首相が追及されている商品券問題を受けての政治とカネ問題についてコメントした。石破首相は3日に公邸で開いた自民党衆院1期生議員15人との会食に際し、首相事務所が土産名目で1人当たり10万円分の商品券を配っていた。複数の出席者らが証言し、首相も事実関係を