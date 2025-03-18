■MLB開幕シリーズ第1戦カブスvsドジャース（18日、東京ドーム）ドジャース・大谷翔平（30）はカブスとの開幕戦で“1番・DH”でスタメン出場。カブス先発・今永昇太（31）を相手に、1回の第1打席はセカンドゴロに倒れた。超満員となった東京ドームは第1打席から大歓声に包まれた。大谷と今永は過去2度（昨年4月、9月）対戦しており、5打数無安打1三振と抑え込まれていた。大谷は1球目のストレートを見送ったがストライク判定、続