「選抜高校野球・１回戦、健大高崎３−１明徳義塾」（１８日、甲子園球場）明徳義塾はタイブレークの末に敗れ、初戦敗退となった。１回戦屈指の好カードは戦前の予想通り、１点を争う熱戦。十回の攻防で健大高崎が２点を勝ち越した。健大高崎は今大会注目の剛腕、石垣が大会直前の練習試合で左脇腹を負傷。左腕の下重が先発し、明徳義塾のエース池崎と息詰まる投手戦を演出した。下重は１３６球、池崎は１３８球の熱投だった