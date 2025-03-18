「カブス−ドジャース」（１８日、東京ドーム）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が急きょ、スタメン落ちした。試合前セレモニーで変更が発表された。球団は左肋骨の違和感と発表した。１番・大谷、２番・エドマンまでは発表された通りだったが、３番に右翼Ｔ・ヘルナンデスがコールされるとスタンドがざわついた。４番・スミスと続き、フリーマンの名前がコールされることは最後までなかった。フリーマンは午後３時