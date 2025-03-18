【モデルプレス＝2025/03/18】2025年3月18日、テレビ東京は2023年3月28日に放送した「激録・警察密着24時！！」について、BPO放送人権委員会から「放送倫理上の問題がある」とする見解が通知されたことを受け、声明を発表した。【写真】元テレ東アナ、シースルーシャツで肌見せ◆テレ東「警察密着24時」BPOの通知受けコメント同局は、「本番組をめぐって当社はこれまで、不適切な内容があったことを深く反省し、2024年5月28日には