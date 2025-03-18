自民党の坂本哲志国対委員長は18日、立憲民主党の笠浩史国対委員長と会談し、石破茂首相の商品券配布問題を巡り、衆院政治倫理審査会への出席を首相から申し出ることはないと伝えた。野党側が審査を申し立てて議決することは容認する。