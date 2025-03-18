【モデルプレス＝2025/03/18】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが、3月17日放送のラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポン0」（ニッポン放送／27時〜）に出演。歌手のあのとの交流を切望していることを明かした。【写真】早瀬ノエルら、あのからプレゼントされたパジャマ着用した姿◆FRUITS ZIPPER、あのからパジャマをプレゼントされるこの日は、あのがパーソナリティを務めるニッ