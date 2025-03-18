個人の感想を装って宣伝を行うステルスマーケティング（ステマ）をしたとして、消費者庁は１８日、医療法人社団「スマイルスクエア」（東京都世田谷区）に対し、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は１７日付。発表によると、同社団は昨年５月から９月まで、経営する歯科医院「スマイル＋さくらい歯列矯正歯科二子玉川」（世田谷区）で患者９人に対し、グーグルマップの口コミに「星五つ」の高