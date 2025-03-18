「大相撲春場所・１０日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）平幕の一山本（放駒）が大関琴桜をはたき込みで破り６勝４敗とした。押し込まれながら右を差し、右に回り込みながら左で相手の頭を押さえてはたき込んだ。「とってもうれしい。差されないように引きにいったら、たまたまな感じ」と振り返った。前日に豊昇龍を破って初金星。自己最高位の西前頭４枚目で勝ち越せば、三役も見えてくる。「いつもと変わらずに。