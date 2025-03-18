（18日、第97回選抜高校野球大会1回戦、花巻東10―2米子松蔭）米子松蔭―花巻東三回裏花巻東2死一、三塁、山崎は2点適時二塁打を放つ＝有元愛美子撮影一回、2死三塁で回った甲子園初出場の初球。花巻東の6番山崎力選手（3年）はボール球のカーブを空振りした。「相手投手は制球がいい。受け身になってはよくない」続く2球目もカーブ。タイミングが合い、左翼線への適時二塁打とした。2点差に迫られた三回2死一、三塁で迎