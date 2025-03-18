大分県教育委員会は県立学校幹部職員の人事異動を発表しました。 【写真をみる】大分県立学校の校長に新しく就任する顔ぶれ、幹部職員名簿一覧 県立学校幹部職員の異動対象者は112人と例年並みの規模となっています。学校現場との交流推進として、芸術緑丘高校、大分豊府高校、中津支援学校、日田支援学校の各校長にいずれも県教委から4人が就任します。 女性職員の登用については、校長が5人、教頭が17人、事務長が30人で、計5