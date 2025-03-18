カブスとの開幕戦に先発【MLB】カブス ー ドジャース（18日・東京ドーム）ドジャースの山本由伸投手が18日、東京ドームで行われたカブスとの開幕戦に先発した。初回、先頭のハップに対して初球を投じようとしたが、いきなりピッチクロック違反で1ボールが記録される2025年の幕開けとなった。初めてとなったメジャー開幕戦のマウンド。多くのファンの視線が注がれる中、山本はサインが合わず1度プレートを外すと、球審はピッチ