マツダは近い将来に次期小型SUVを日本に投入すると言います。昨今、ラージ商品群が主軸となっていたモデルラインナップですが、新たに登場するモデルにはどのような特徴があるのでしょうか。2028年に電動化された新型「CX-3」登場か!?（画像は従来型）【画像】カッコいい！ これがマツダの「小さな高級車」です！ 画像を見る（30枚以上）2025年3月現在、マツダが日本で展開しているSUVは「CX-3」「CX-30」「MX-30」「CX-5」