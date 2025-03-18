◇MLB東京シリーズ開幕戦カブス−ドジャース(18日、東京ドーム)東京ドームでのMLB開幕戦が始まり、いきなりドジャースの1番打者・大谷翔平選手とカブス先発の今永昇太投手が対戦。大谷選手の今季最初の打席はセカンドゴロとなりました。試合前にはカブスでプレーした福留孝介さんが始球式を行い、ボクシングの井上尚弥選手がプレーボールのコール。豪華な演出で行われます。今季のメジャー開始を告げる今永投手の最初の1球は、高