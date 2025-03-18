トゥアレグよりひと回り小さい3列シートSUV最近中国を訪れたなら、フォルクスワーゲンと第一汽車（FAW）が共同開発したSUV、タイロンを目撃されたかもしれない。その名前が、世界進出を果たすことになった。少々手が加えられて。【画像】ティグアンとトゥアレグの隙間に新型VWタイロン3列シート選べる競合たち最新ティグアンも全174枚中国市場のタイロンは2列シートのSUVで、全長は4595mm。最近モデルチェンジした、ティグ