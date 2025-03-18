2025年1月9日（木）から放送中のTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第11話のあらすじと場面写真が公開された。TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』（略称：恋しま）は、月刊『なかよし』（講談社）で連載中の満井春香による大人気同名コミックが原作。家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公の西野水帆との恋愛模様を描いた学園青春ストーリーだ。2020年7月1日。高校2年生の水帆は、最悪な17歳の誕生日を迎え