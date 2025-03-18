◆MLB東京シリーズ開幕戦シカゴ・カブスーロサンゼルス・ドジャース18日（午後7時10分試合開始、東京ドーム）2025年のMLB開幕戦カブス−ドジャース戦が18日、東京ドームで行われ、ドジャース大谷翔平選手(30)が「1番DH」で先発出場した。両軍の先発ピッチャーはドジャースが昨季7勝2敗、防御率3.00の山本由伸投手（26）、一方のカブスは昨季15勝3敗、防御率2.91の今永昇太投手（31）が登板。MLB史上初となる日本人開幕投手対決