10万円商品券配布問題で野党などから批判が相次いでいる石破首相。批判の声は野党だけでなく、連立を組む公明党の西田幹事長も「長期政権のおごり」と苦言を述べた。野党側が内閣不信任案を提出するのか否か注目される中、各党から石破首相に「政倫審」出席を求める声が相次いだ。“商品券配布問題”苦言は与党からも自らの10万円商品券配布問題が、政権運営に影を落とし始めた石破首相。18日朝、記者の問いかけに目線を合わせず、