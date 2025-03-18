【メソト（タイ西部）＝水野哲也、バンコク＝佐藤友紀】ミャンマー東部ミャワディの詐欺拠点近くで発見された北海道出身の日本人の男（３６）が１８日、タイ西部メソトに移送された。タイ入管当局の調べを受ける。この男はミャワディを実効支配する武装勢力「国境警備隊（ＢＧＦ）」が２月に発見し、今月１日にミャンマー警察に身柄を引き渡したと明らかにしていた。ＢＧＦによると男は滞在先のドバイから１月１５日に中国人の