九州CGCが店頭販売価格の下限を示していた商品＝18日午後、福岡市の公正取引委員会九州事務所公正取引委員会は18日、取引先のスーパーなどに対してプライベートブランド（PB）製品の店頭販売価格の下限を示していたなどとして、九州・沖縄で「CGC」のブランド名で食料品や日用品の開発、供給を手がける「九州シジシー」（福岡市）に対し、独占禁止法違反の恐れがあるとして警告した。公取委によると、同社は遅くとも2021年4月