申請自動受付機を操作しマイナ免許証を作成する手順を説明する警視庁の担当者＝18日午後、東京都品川区の鮫洲運転免許試験場マイナンバーカードと運転免許証を一体化する「マイナ免許証」の交付が24日から始まるのを前に、警視庁は18日、東京都品川区の鮫洲運転免許試験場で、申請自動受付機を操作しマイナ免許証を作成する手順を報道陣の前で実演した。一体化にあたり免許証をマイナ免許証のみで持つか、従来の免許証と両方持