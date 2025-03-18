「お礼」というのは、人間関係を円滑にするうえで大切なもののひとつ。お礼の有無で良くも悪くも人の気持ちは変わりますよね。今回の主人公は、「お礼の言えない旦那さん」をもつママ。どうやら旦那さんと実母の間で少々苦労しているようで……！？第2話あのときも、このときも……【編集部コメント】サチさんに何度も伝えているはずなのに、一向にトオルさん本人から直接お礼の言葉がないため、相当不満が溜まっている様子のユ