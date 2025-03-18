今回ご紹介するのはこたつさんがニコニコ動画に投稿した『【ゆっくり】ところざわサクラタウンに行ってきました！【単発】』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）地元にあるKADOKAWAのところざわサクラタウンで、アイドルマスターシンデレラガールズの画展イベントの「FR@GMENTS of THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS」が開催しているという事で、それをメインにところざわサクラタウンを紹介する動画です。﻿﻿