◆2010年から指揮の八木啓伸監督◆直近5年のプロ野球ドラフト会議で福岡大大濠高の選手がOBも含めて9人が指名された（育成含む）。そのうち2人は高卒でのドラフト1位。5年間でドラフト1位2人、9人のプロ入りは甲子園で春4度、夏5度の優勝を誇る大阪桐蔭高と同じだ。この5年で福岡大大濠高の甲子園出場は2021年春の1度だけ。なぜ福岡大大濠が全国レベルの強豪校と並ぶほどのプロ野球選手を輩出できたのか。2010年から指揮を執る八