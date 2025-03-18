地元の象徴を大切に思いながら卒業してもらおうと、寒河江市の小学校の卒業式できょう、県内で初めて地域の特産品を使用した卒業証書が手渡されました。 【写真を見る】地元の象徴を大切に卒業証書に使われているのはさくらんぼの枝！（山形・寒河江市） さくらんぼの園地に囲まれた、全校児童６０人の寒河江市立三泉小学校。 きょう、１０人の児童が巣立ちの日を迎えました。 校長：おめでとうございます 児童：ありがとう