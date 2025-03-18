山形県鶴岡市の高校では、デジタル技術への理解を深めようと特別な授業が行われました。 【写真を見る】 高校生がAIの活用法を体験！ 専門家を講師にデータサイエンスの授業（山形・鶴岡市） 県では国の補助をうけてデジタルなど成長分野の人材育成を計ろうと、県内の１７校をＤＸハイスクールとしています。 このうち県立鶴岡中央高校では今年度、専門家を招いての授業を行っていて、きょうは１年生およそ２００人