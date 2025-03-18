船井電機、民事再生法の適用を東京地裁が棄却破産手続き中の船井電機（株）（TSRコード：697425274）への民事再生法の適用について、東京地裁が棄却した。決定は3月14日付。関係者によると、「民事再生法第25条2号、3号により、再生手続開始条件を満たしていないこと」が理由。2号は債権者の利益への適合、3号は再生計画案の蓋然性が規定されている。民事再生の申立人である原田義昭氏側は、東京商工リサーチの取材に対して「