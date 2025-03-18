◇ナ・リーグドジャース―カブス（2025年3月18日東京ドーム）ドジャースの大谷翔平投手（30）が18日、カブスとの開幕戦に「1番・DH」で先発出場。初回、カブスの開幕投手・今永昇太投手（31）に向けて第1打席に入ると、超満員の観衆から大歓声で迎えられた。井上尚弥がプレーボールを宣言した後に大谷が打席に向かうと、満員のファンから大きな拍手が送られた。注目の今永との第1打席。初球は92.5マイル（148.8キロ）直