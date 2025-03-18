◇MLB東京シリーズ開幕戦 カブスードジャース（18日、東京ドーム）ドジャースのスタメンが開始直前になって変更となりました。変更となったのはフレディ・フリーマン選手。球団によりますと、左脇腹の違和感があったため、交代したということです。フリーマン選手は試合開始の3時間前にはロッカールームで普段通りに過ごしており、記者と雑談する姿も。その後、打撃練習を行うためにバットを手に室内練習場に向かった姿が確認され