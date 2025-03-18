両親と写った写真を手にする李京姫さん＝2024年12月、関東地方国連人権理事会（47理事国）の「強制的失踪作業部会」が今月、北朝鮮に対し、政治犯収容所に送られた元在日朝鮮人の家族3人について安否や所在の調査を要請したことが18日、関係者への取材で分かった。日本に脱北した家族が昨年、同部会に請願書を提出していた。請願したのは2008年に来日した脱北者李京姫さん（40）。北朝鮮が政治犯収容所の存在自体を直接的に認