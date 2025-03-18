3月18日、JAえちご中越が新潟県長岡市で行ったのは、春を告げる新野菜、祝蕾（しゅくらい）の栽培研修会。祝蕾は子持ち高菜というアブラナ科の野菜で、1月～3月に収穫期を迎えます。【吉田優アナウンサー】「大きな葉が目を引く祝蕾ですが、実際に店頭に並び、よく食べられるのは葉の根元のわき芽。1株から15個ほどのわき芽がとれるということです。」【JAえちご中越営農経済部笹崎雅幸 主任】「祝蕾というと、まだ