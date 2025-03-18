会見場でレビット報道官と言葉をかわすコナー・マクレガー氏＝１７日、米ホワイトハウス/Kevin Lamarque/Reuters（ＣＮＮ）総合格闘技の元王者、アイルランドのコナー・マクレガー氏（３６）が１７日、米ホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領と面会した。面会前に移民問題をめぐってアイルランド政府を批判したのに対し、同国のマーティン首相が即座に反発を示した。マクレガー氏はアイルランドの祝日、聖パトリックデーに合わせ